NHL: Leon Draisaitl und Edmonton Oilers dicht vor Halbfinal-Einzug

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben das Halbfinale in den NHL-Playoffs dicht vor Augen. Der deutsche Superstar überragt einmal mehr.

Dank Leon Draisaitl sind die Edmonton Oilers in den NHL-Play-offs nur noch einen Sieg vom Halbfinale entfernt.

Der Eishockey-Superstar führte die Oilers in der Nacht zu Mittwoch mit drei Assists zum 5:3-Erfolg gegen die Calgary Flames.

Schon im Spiel zuvor hatte der Deutsche mit seinen vier Assists in einem Viertel für einen NHL-Rekord gesorgt.

Schon im Spiel zuvor hatte der Deutsche mit seinen vier Assists in einem Viertel für einen NHL-Rekord gesorgt.

Draisaitl träumt vom NHL-Halbfinale

In der Best-of-seven-Serie führt Edmonton nun mit 3:1, im fünften Spiel am kommenden Freitag können Draisaitl und Co. den ersten von drei Matchbällen verwandeln.