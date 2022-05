Jürgen Klinsmann: Bayern reißt Gegnern Stücke raus - Ex-Trainer über Stärke der Münchner und Schwächen bei Hertha

Zum zehnten Mal in Folge hat sich der FC Bayern in der abgelaufenen Bundesligasaison den Meistertitel gesichert. Von ungefähr kommt die Dominanz des Rekordmeisters nach Meinung von Ex-Coach Jürgen Klinsmann nicht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Klinsmann: Premier League einen Schritt voraus

In der Champions League lief es für den FCB mit dem unerwarteten Aus gegen Villarreal derweil nicht so gut. Ohnehin hat die Bundesliga in der Königsklasse in der zurückliegenden Spielzeit nicht unbedingt einen Fußabdruck hinterlassen.

„Die Premier League hat eine unglaubliche Dynamik, in ihrer DNA ist so viel Energie. Wenn man von der Bundesliga auf ein Premier-League-Spiel wechselt, ist das, also ob man einen Gang höher schaltet. Das ist nicht nur mit Geld zu erklären. Es ist auch ein kulturelles Phänomen. Der Rhythmus, in dem in England gespielt wird, der hohe Stellenwert jedes Wettbewerbs. Da wird einfach seit über 30 Jahren tolle Arbeit gemacht.“