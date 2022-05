FC Bayern: Nübel-Berater Backs mit Klartext nach Neuer-Verlängerung

„Alex spielt nächste Saison in Monaco und will dort die positive Entwicklung, die er seit seinem Wechsel dorthin gemacht hat, fortsetzen – bestenfalls auch in der Champions League“, meint Backs.

FC Bayern: Was wird mit Nübel?

„Natürlich ist es sein Ziel, sich langfristig beim FC Bayern zu behaupten“, stellt Backs mit Blick auf Nübel Rest-Vertragslaufzeit in München von fast drei Jahren klar. „Wir sind in einem engen und transparenten Austausch mit den Verantwortlichen des FC Bayern und werden die Situation nach der nächsten Saison neu bewerten. Dann gilt es zu entscheiden, ob wir seinen Vertrag noch einmal verlängern oder nicht.“

Neuer noch länger? „Dann müssten wir uns umorientieren“

Und dort hat sich Nübel mittlerweile etabliert, blieb in 49 Einsätzen in der nun abgelaufenen Saison immerhin 14-mal ohne Gegentreffer und legte zuletzt einige starke Auftritte hin. (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)

„Nein, es war kein verschenktes Jahr für Alex“, meint Backs. „Im Gegenteil: Die erste Saison in München war für ihn sehr wichtig, um sich an die Mentalität beim FC Bayern zu gewöhnen. Es war ein großer Schritt aus dem Ruhrgebiet nach München. Alex hat seitdem an viel Selbstvertrauen gewonnen und einen wichtigen Schritt in seiner Persönlichkeitsentwicklung gemacht.“