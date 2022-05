Relegation 2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern steigt auf, Dresden ab! Dynamo-Fans sorgen für Eklat

Der 1. FC Kaiserslautern hat den Relegations-Kracher gegen Dynamo Dresden für sich entschieden und spielt in der kommenden Saison in der 2. Liga.

Der FCK gewann das am Ende skandalträchtige Rückspiel in Dresden mit 2:0, das Hinspiel war 0:0 ausgegangen.

Schuster feiert: „Über die Kotzgrenze hinausgegangen“

Lautern war 2018 in die 3. Liga abgestiegen, zwischenzeitlich drohte sogar der Absturz in die Viertklassigkeit. Im vierten Anlauf gelang dem viermaligen Meister aus der Pfalz aber der Aufstieg. „Wir haben alles gemeinsam in unser Spiel reingefeuert. Mit dem 2:0 war dann der Deckel drauf. Ich muss mich einfach bei den Jungs bedanken“, sagte FCK-Trainer Dirk Schuster, der erst vor der Relegation von Marco Antwerpen übernommen hatte, bei Sat1 .

Pyro-Ärger schon zu Beginn

Die Partie begann verzögert, nachdem die Gäste-Fans Pyrotechnik abgebrannt hatten – es flog sogar ein Feuerwerkskörper in einen Dresdner Block. Wegen der Problemfans in beiden Fanlagern war die Polizei mit über 1000 Beamten im Einsatz. Der Fokus lag auf einer strikten Fantrennung auch bei der An- und Abreise. Es wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt und vorsorglich auch Wasserwerfer im Einsatzraum platziert. In der Stadt blieb es zunächst friedlich.