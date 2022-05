Handball: Fünf rote Karten und Siebenmeterwerfen - Meisterschaftsfinale eskaliert

In der polnischen Superliga kommt es am letzten Spieltag zu einem Meisterschaftsfinale zwischen Wisla Plock und Vive Kielce mit DHB-Torhüter Andreas Wolff. Schon früh eskaliert die Begegnung.

Kielce stand vor dem Spiel mit einer weißen Weste von 25 Siegen aus 25 Spieltagen an der Spitze, Plock lag aufgrund der 26:27-Niederlage im Hinspiel drei Punkte hinter dem Serienmeister. Auch im Finale behielt Kielce die Oberhand und sicherte sich mit einem 25:23-Sieg nach Siebenmeterwerfen die elfte Meisterschaft in Folge.

Fünf rote Karten und Siebenmeterwerfen

So war also schon vor dem Spiel Brisanz in der Partie: Und es dauerte gerade einmal 35 Sekunden, bis diese Brisanz auf dem Spielfeld angekommen war. So lange dauerte es, bis sich Plocks Mirsad Terzic die rote Karte abholte.