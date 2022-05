Golf-Superstar Phil Mickelson zerstört seine Legacy - Tiger Woods übt Kritik

Woods sicher: Er will zurück, aber wann...

Phil Mickelson gilt als einer der besten Golf-Spieler der Geschichte. Doch sein Ansehen in der Szene bröckelt. Schuld daran ist nicht zuletzt die neue Golf-Serie aus Saudi-Arabien.

So verzichtet er freiwillig auf die Möglichkeit zur Titelverteidigung - als erster Spieler überhaupt in der über 100-jährigen Geschichte des traditionsreichen Major-Turniers.

Woods „enttäuscht“ von Mickelson-Absage

In der Folge kamen im Rahmen einer Biographie Zitate an die Öffentlichkeit, die für zahlreiche Irritationen sorgten.

Kontroverse um Konkurrenzserie zur PGA

Dass er sich dabei mit einem Land zusammentue, dem enorme Menschenrechtsverletzungen - unter anderem der Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi - vorgeworfen werden, sei ihm bewusst, aber auch egal.

Die Saudis selbst hatte er in seinen Aussagen als „furchteinflößende Motherf***er“ bezeichnet. Dennoch sei er bereit, mit diesen zu kooperieren, um seine Ziele gegen die PGA durchzusetzen.

Indirekter Vorwurf von Geldgier

„Ich verstehe unterschiedliche Standpunkte“, leitete Woods sein Statement ein, um dann hinzuzufügen: „Aber ich glaube an ein Vermächtnis. Ich glaube an Major-Turniere. Ich glaube an Vergleiche mit historischen Persönlichkeiten der Vergangenheit.“