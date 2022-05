"Eine Bitte": Edin Terzic richtet sich an die BVB-Fans

Terzics Wunsch an die BVB-Fans

Anschließend richtete sich Terzic an die BVB-Fans: „Vor knapp einem Jahr durften wir in Berlin den Pokalsieg feiern. Es war aber viel zu leise. Dennoch war es für mich der schönste Tag im Leben eines Borussen.“ (Kommentar: Die Fallhöhe ist für Terzic extrem)

„Heute“, fügte Terzic an, „ist es ähnlich besonders für mich. Deshalb eine kleine Bitte: Lasst uns so hungrig sein wie noch nie. Lasst uns so hart arbeiten, wie noch nie. Lasst uns aber auch so positiv sein wie noch nie. Aber am aller wichtigsten: Lasst uns so laut sein wie noch nie.“