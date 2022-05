Formel 1: Wittert Ferrari Betrug nach ungewöhnlicher Red-Bull-Aktion in Barcelona?

Stein des Anstoßes: die Hektik in der Red Bull-Box vorm Start. Da ließ das Team von Max Verstappen panisch beide Motoren laufen, ohne die Garage zu verlassen. Erst kurz vor Toresschluss durften Max Verstappen und Sergio Perez in die Startaufstellung aufbrechen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Der Ferrari-Capo wurde in seiner Presserunde auf die Unruhe beim Gegner angesprochen und verweist auf einen möglichen Regelbruch. „Ich weiß natürlich nicht, was dort los war“, sagt Binotto. „Ich kann mir aber vorstellen, dass es mit den Benzintemperaturen im Tank zu tun hatte, die maximal zehn Grad unter der Umgebungstemperatur liegen dürfen.“

Ferrari setzt Nadelstich gegen Red Bull

Marko gibt Probleme bei Benzintemperatur zu“

Wieso konnte Red Bull sich so irren? Der Grund: Bis zum GP in Miami galt aufgrund der Umstellung auf E10-Benzin eine Standard-Minimaltemperatur von 18 Grad. Erst in Spanien wurde die alte Regel reaktiviert. Das hatte das Team am Sonntag offenbar nicht rechtzeitig auf dem Schirm.