FC Bayern verstärkt Nachwuchs-Mannschaften mit zwei Mittelfeld-Talenten

Der FC Bayern arbeitet weiter fleißig am Team der Zukunft. Jetzt kommen zwei weitere Talente zu den Nachwuchs-Mannschaften an den Bayern-Campus.

Becker kommt von Dynamo Dresden und konnte in der vergangenen Saison in 18 Spielen für die U17- und U19-Bundesligamannschaft der Dresdner sein Können unter Beweis stellen und erzielte insgesamt vier Tore. Kouam spielte zuletzt in der U17 der Kickers Offenbach und wird ebenso wie Becker ins Internat am Campus einziehen.