Nach Russland-Aus: Ersatz-Austragungsorte für Eishockey-WM 2023 fix

Knapp einen Monat nachdem der Weltverband IIHF Russland die Eishockey-WM 2023 entzogen hat, stehen in Tampere und Riga die beiden Ersatz-Ausrichter so gut wie fest. (NEWS: Alles Wichtige zur Eishockey-WM)

Tampere, neben Helsinki Spielort der WM 2022, und das lettische Riga, Ausrichter der WM 2021, haben am Dienstag ihre gemeinsame Bewerbung eingereicht. Die ungarische Hauptstadt Budapest und die slowenische Hauptstadt Ljubljana zogen ihre Anfang Mai abgegebene Bewerbung hingegen zurück.

Die 86. WM soll vom 12. bis 28. Mai 2023 stattfinden. Tampere soll wie bereits in diesem Jahr als Hauptspielort fungieren. Die Spielorte sollen am Freitag auf dem IIHF-Kongress in Tampere endgültig bekannt gegeben werden.