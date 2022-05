Giro d'Italia: Favoritencrash bei 16. Etappe - Rückschlag für Buchmann

Hirt gewinnt 16. Etappe

Rückschlag für Buchmann

Am Mittwoch steht bereits die nächste von insgesamt noch drei zu bewältigenden Bergetappen an. Auf der 165 km langen Strecke von Ponte di Legno nach Lavarone warten 3730 Höhenmeter auf die Fahrer. Die Rundfahrt endet am 29. Mai in Verona.