Beachvolleyball-WM: Fünf deutsche Teams für Turnier in Rom qualifiziert

In der italienischen Hauptstadt Rom steigt in wenigen Wochen die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft. Fünf deutsche Teams haben sich dafür qualifiziert.

Zur WM-Vorbereitung stehen noch die Elite-16-Turniere in Ostrau (Tschechien/25. bis 29. Mai) und in Jurmala (Lettland/1. bis 5. Juni) an.