Anzeige

Darts Premier League: 16. Spieltag mit Wright vs. Cullen um Playoffs live im TV & Stream - Wettquoten | Anzeige Darts-Showdown um die Playoffs!

Top-Gewinne mit der Premier League Darts und Interwetten © SPORT1-Grafik

SPORT1

Ein letzter Spieltag, eine letzte Chance auf die Playoffs. Bei der Cazoo Premier League Darts kommt es in Newcastle schon im Viertelfinale zum alles entscheidenden Duell zwischen Peter Wright und Joe Cullen.

Wer zieht auf den letzten Drücker in die Playoffs der Cazoo Premier League Darts ein?

Am 16. und letzten Spieltag kommt es in der Utilita Arena von Newcastle zur Entscheidung. Zur Erinnerung: Nur die besten Vier spielen um den Titel weiter - und drei Tickets sind schon vergeben. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Anzeige

Jonny Clayton wird als Spitzenreiter in die Playoffs einziehen, Michael van Gerwen ist der zweite Platz im Ranking ebenfalls nicht mehr zu nehmen. Auch der drittplatzierte James Wade, der vor dem Showdown am Donnerstagabend 25 Punkte vorzuweisen hat, ist weiter. (Hier entlang zur Freebet-Aktion in Höhe von 11 Euro | ANZEIGE)

Premier League Darts live: Wright oder Cullen?

In seinem Rücken lauern zwar mit Joe Cullen (22 Punkte) und Peter Wright (mit ebenfalls 22 Zählern) die letzten beiden Darts-Profis, die noch in Schlagdistanz sind. Allerdings stehen sich die beiden am 16. Spieltag im Viertelfinale im direkten Duell gegenüber - mindestens einer wird komplett ohne Punkte bleiben.

Sowohl für „Snakebite“ Wright als auch für „The Rockstar“ Cullen gilt also: Verlieren verboten! Wer sich im Viertelfinale durchsetzt, steht in den Playoffs. Das Duell dürfte daher auch bei Freunden der Sportwette von großem Interesse sein. Bei Interwetten wird Wright als leichter Favorit geführt. (Hier entlang zum Wettangebot! | ANZEIGE)

Im bisher letzten Duell standen sich Wright und Cullen am 19. Mai gegenüber. Im Halbfinale sahen die Fans eine einseitige Partie, Cullen bezwang den Schotten mit 6:1.

Price schon raus - aber mit Chance auf Revanche

Auf Platz sechs hat Gerwyn Price mit weiteren vier Punkten Rückstand keine Hoffnungen mehr aufs Weiterkommen (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Anzeige

Michael Smith und Gary Anderson auf den letzten beiden Plätzen der Premier League werden auch nicht mehr ins Geschehen eingreifen können. (Hier entlang zum Neukunden-Bonus von Interwetten! | ANZEIGE)

Price trifft im Viertelfinale auf Wade. Das Duell gab es zuletzt am 12. Spieltag und war eine eindeutige Angelegenheit: Price hatte beim 1:6 im Halbfinale kaum eine Chance.

Clayton bekommt es zunächst mit dem abgeschlagenen Anderson zu tun, van Gerwen misst sich mit Michael Smith.

Darts LIVE: So können Sie die PDC Premier League Darts bei SPORT1 verfolgen:

Darts Premier League: Der Modus

Auch 2022 gibt es vor dem großen Finale (Playoffs) 16 Spieltage. Diese werden allerdings im Gegensatz zu den vergangenen Jahren in einem anderen Format ausgetragen. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Die ersten Vier der Weltrangliste sind automatisch qualifiziert, zudem verteilte die PDC vier Wildcards. Insgesamt acht Spieler - anstatt bisher zehn - kämpfen also um das Gesamtpreisgeld von 1.000.000 Pfund. Dem Sieger winken 250.000 Pfund.

An jedem Abend, bei dem nach den Viertelfinals auch noch Halbfinale und Finale ausgetragen werden, winken dem Sieger 10.000 Pfund Preisgeld.

Anzeige

Spielplan der Darts Premier League am 16. Spieltag:

Viertelfinale (mit Wettquoten von Interwetten)

Jonny Clayton (1.33) - Gary Anderson (3.30)

Joe Cullen (2.10) - Peter Wright (1.75)

Michael van Gerwen (1.45) - Michael Smith (2.70)

James Wade (2.15) - Gerwyn Price (1.70)

Alles Wichtige zur Cazoo Premier League Darts 2022 auf SPORT1.de:

Die Teilnehmer der Premier League 2022: