League of Legends MSI – Das sind die besten Champions

Das Mid-Season Invitational (MSI 2022) ist eines der größten League of Legends Events des Jahres. Wir zeigen, welche Champions die Profis am meisten gespielt haben.

Das diesjährige Mid-Season Invitational läuft bereits seit zwei Wochen und findet seinen Höhepunkt am Sonntag, den 29. Mai. Zum Großevent in Südkorea waren anfangs elf Teams aus der ganzen Welt eingeladen, mittlerweile liegt die Gruppenphase des MSI hinter uns und die Teilnehmerzahl hat sich auf acht reduziert.

MSI 2022: Profis zeigen Euch, welche Champions stark sind

Während diese Organisationen noch um einen von vier Plätzen in der finalen Knockout-Stage kämpfen, sind die meisten Partien aber bereits absolviert und es zeichnet sich ein klares Bild ab, welche Champions beim Mid-Season Invitational besonders beliebt sind. Zwar unterscheidet sich die Meta bei den Profispielern immer etwas von der Allgemeinheit, dennoch ist das ein guter Indikator, welche Champions aktuell stark sind.

In der Top Lane führt für viele Profis aktuell kein Weg an Gwen vorbei. Insgesamt kam sie bisher in 32 Partien zum Einsatz, wurde allerdings auch schon 18 Mal gebannt. Wenn sie von den Profis ausgewählt werden darf, kann sie eine starke Win Rate von 56,25 % vorweisen.