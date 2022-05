DFB-Team: Hansi Flick nimmt Nationalspieler in die Pflicht - „Es ist schon eine Standortbestimmung"

Fußball-Bundestrainer Hansi Flick hat seine Schützlinge mit Blick auf die WM-Endrunde in Katar noch einmal in die Pflicht genommen.

Fußball-Bundestrainer Hansi Flick hat seine Schützlinge mit Blick auf die WM-Endrunde in Katar (21. November bis 18. Dezember) noch einmal in die Pflicht genommen.

„Wir wollen eine Entwicklung sehen von denen, die hier dabei sind“, sagte Flick, der am Dienstag per Videoschalte aus dem Familien-Trainingslager in Marbella beim Trainerkongress des Bundes Deutscher Fußball-Lehrer (BDFL) in Freiburg zu Gast war: „Jeder ist in der Verantwortung, noch besser zu werden.“