Relegation: Olaf Marschall vor Dynamo Dresden gegen 1. FC Kaiserslautern

Vor dem Rückspiel in der Relegation zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Kaiserslautern spricht FCK-Sturm-Legende Olaf Marschall bei SPORT1 über das Endspiel für die Zweite Liga.

„Es ist ein echtes Endspiel. Wer ein Tor mehr macht, der gewinnt und steigt auf, so einfach ist das“, sagt Olaf Marschall vor dem Rückspiel in der Relegation zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Kaiserslautern im Gespräch mit SPORT1 . Und damit bringt es der ehemalige DDR-Auswahlspieler und DFB-Nationalspieler auf den Punkt. Ein Freund großer Worte war der Ex-Profi ohnehin nie. (DATEN: Die Tabelle der 3.Liga)

„Es steht für beide Klubs unglaublich viel auf dem Spiel“, betont Marschall. Der 56-Jährige arbeitet seit anderthalb Jahren beim FCK als Chefscout. Er spielte in seiner Karriere für beide Vereine. Bei Dynamo stand er in der Saison 1993/1994 unter Vertrag und das Trikot der Roten Teufel trug er von 1994 bis 2002. Mit den Pfälzern feierte Marschall seine größten Erfolge als Profi. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 3. Liga)

Sensationelle Meisterschaft

1996 wurde er mit dem Verein nur eine Woche nach dem bitteren Abstieg in die 2. Liga Pokalsieger. 1998 als Aufsteiger sensationell Deutscher Meister. Zudem erzielte er in der Meister-Saison das Tor des Jahres: ein herrlicher Fallrückzieher im Heimspiel gegen Hertha BSC . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 3. Liga)

Seit rund 25 Jahren lebt der frühere Stürmer in Kaiserslautern. „Von daher liegt mir der FCK natürlich mehr am Herzen. Für mich steht aber außer Frage, dass beide Vereine in die 2. Liga gehören“, meint Marschall.