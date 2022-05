Neuer: "Grundstein für WM in der Nations League legen"

Neuer will in der Nations League den WM-Grundstein legen © FIRO/FIRO/SID

Für Kapitän Manuel Neuer sind die anstehenden Nations-League-Duelle eine wichtige Etappe auf dem Weg zu einer erfolgreichen Fußball-WM in Katar. "Diese Gegner sind entscheidende Spiele, weil die Latte ein wenig höher liegt", sagte Neuer nach der ersten Einheit im Kurz-Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft in Marbella: "Daran werden wir gemessen."

In den Spielen gegen Europameister Italien (4. und 14. Juni), den EM-Zweiten England (7. Juni) und Ungarn (11. Juni) wolle man "den Grundstein legen", so Neuer: "Man versucht sich da so durchzusetzen, dass man mit diesem Schwung auch in ein Turnier starten kann." Die Winter-WM beginnt am 21. November.