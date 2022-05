Premier League: Wettschein mit unglaublich bitterem Verlauf nach englischem Meisterschaftskrimi

Klopp nach Titel-Drama: "Was ich im Leben gelernt habe..."

Möglicher Mega-Gewinn löst sich in Luft auf. Die Cash-Out-Optionen steigen in unglaubliche Höhen und sinken rasant. Ein spektakulärer Wettschein findet im spannenden englischen Meisterschaftsrennen ein bitteres Ende.

Auszahlen oder risikoreich auf das Beste hoffen? Die Frage geistert wohl häufig in den Köpfen der Kunden von Wettanbietern herum. Vor allem, wenn die sofortige Auszahlsumme (Cash-Out) 95.000 Pfund (rund 111.000 Euro) beträgt. Tanya Hanley entschied sich dagegen und vertraute auf das Team von Jürgen Klopp. Und damit hatte ihr unglaublicher Wettschein ein bitteres Ende. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Beim Wettanbieter ‚Betfair‘ kam es am vergangenen Wochenende zu einem absoluten Krimi. Tanya Hanley glaubte zu Saisonbeginn an ein starkes Liverpool und wettete 100 Pfund (umgerechnet 117 Euro) auf den Gewinn des Quadruples. Für Hanley sei es die erste Wette überhaupt gewesen, wie sie im Gespräch mit ihrem Wettanbieter erklärt.

Für den noch nie dagewesenen Erfolg einer englischen Mannschaft hätte sie ganze 367.200 Pfund (429.624 Euro) erhalten. Mit ihrer Einschätzung sollte sie lange Zeit recht behalten, denn Liverpool war noch im Rennen um alle vier großen Trophäen. FA und League Cup bereits gewonnen, in der Champions League im Finale und am letzten Spieltag der Premier League sollte es sich in einem wahren Meisterschaftskrimi entscheiden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)