Rocket League: Team BDS gewinnt auch EU-Regional 2 des Spring Split

Am Wochenende wurde das zweite RLCS-Regional des Spring Split in Europa ausgespielt. Team BDS dominiert weiterhin und konnte seinen Thron verteidigen.

Am vergangenen Wochenende fand mit der „Tour de Rocket League“ das zweite Regional-Event der EU-Region im Frühling statt. Wie schon vor zwei Wochen war am Ende Team BDS der strahlende Sieger.

Dahinter zeichnet sich langsam ab, wer die weiteren starken Kräfte in Europa sein dürften. Der Kampf um die Plätze für das Major in London und die World Championships in Dallas ist aber weiter spannend.