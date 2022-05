FC Bayern: Erster Neuzugang fix! Mazraoui kommt von Ajax - die Zahlen zum Deal

Kahn: „Mazraoui nächster Baustein“

Der 1,83 Meter große Marokkaner ist fest für die Rechtsverteidiger-Position eingeplant. Mit seinem Transfer, so der Plan der Bosse, soll der Weg für Benjamin Pavard in die Innenverteidigung frei werden. „Noussair Mazraoui ist der nächste Baustein, um unsere Mannschaft weiter gezielt zu verstärken. Für die neue Saison haben wir uns wieder große Ziele vorgenommen, und Spieler wie Noussair Mazraoui erweitern unsere Möglichkeiten. Wir freuen uns sehr, mit ihm gemeinsam auch in der Champions League wieder anzugreifen und wollen mit ihm in den nächsten Jahren viele Erfolge feiern“, freut sich Vorstandschef Oliver Kahn.