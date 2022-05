French Open: Andrea Petkovic überrascht mit einem "Meisterstück"

„Das war ein Meisterstück. Ich habe sie selten in der ersten Runde eines Grand Slams so gut Tennis spielen sehen“, sagte Rittner am Eurosport-Mikrofon. Und Petkovic gab an, sich momentan ziemlich wohl zu fühlen: „Hoffentlich bleibt es so.“ Nächste Gegnerin der Weltranglisten-65. ist die frühere Nummer eins Wiktoria Asarenka aus Belarus.