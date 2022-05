Wenger sieht Stürmerproblem in Deutschland

FIFA-Funktionär Arsene Wenger hat die fehlenden Topstürmer als ein Hauptproblem des deutschen Fußballs ausgemacht. "Es gibt keine Weltklassestürmer mehr in den Klubs. Früher hatte jeder deutsche Verein einen Topstürmer in seinen Reihen", sagte der Entwicklungsdirektor des Fußball-Weltverbands beim 63. Internationalen Trainerkongress des Bundes Deutscher Fußball-Lehrer (BDFL) am Dienstag in Freiburg.