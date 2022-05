Kampf gegen ausufernde Millionengehälter: FIFA-Direktor Wenger will bessere Talentförderung

Der Fußball-Weltverband FIFA will den stetig steigenden Millionengehälter der Topstars durch eine weltweit bessere Talentförderung begegnen. „Die Welt produziert nicht genügend Top-Spieler, deshalb sind die Spitzenspieler so teuer. Daran müssen wir arbeiten“, sagte FIFA-Entwicklungsdirektor Arsene Wenger beim 63. Internationalen Trainerkongress des Bundes Deutscher Fußball-Lehrer (BDFL) am Dienstag in Freiburg: „Das Identifizieren der Talente läuft nicht gut. Wir verlieren sehr viele Talente, weil wir sie nicht finden.“