NBA-Beben: MVP Nikola Jokic verliert Strippenzieher nach Mega-Deal

Die Minnesota Timberwolves haben Tim Connelly, den bisherigen Boss der Denver Nuggets, als neuen President of Basketball Operations verpflichtet. Das teilte die Franchise am Montag offiziell mit. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Nach Informationen von ESPN und The Athletic erhält Connelly in Minnesota einen Fünfjahresvertrag - und der hat es in sich. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)