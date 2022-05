Bundesliga, VfB Stuttgart: Berater äußert sich zur Kalajdzic-Zukunft

Sasa Kalajdzic wird mit halb Europa – und vor allem dem FC Bayern - in Verbindung gebracht. Sein Berater nimmt nun aber den Fuß vom Gaspedal.

Der FC Bayern hat großes Interesse an einem Transfer von Sasa Kalajdzic und bereits zwei Gesprächsrunden mit dessen Agenten geführt.

Kalajdzic entscheidend im Saiosnfinale

Kalajdzic kann in den kommenden Wochen weiter Eigenwerbung betreiben, halb Europa ist bereits hinter ihm her.

Nationaltrainer Ralf Rangnick hat ihn zunächst für die bevorstehenden Nations-League-Duelle mit Österreich gegen Kroatien, Dänemark und Frankreich nominiert. Im Endspurt in Stuttgart war er zudem schon Schlüsselspieler. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Ohne seine sechs Treffer und zwei Vorlagen wären die Schwaben höchstwahrscheinlich abgestiegen. Der Österreicher hat gezeigt, welche enormen Qualitäten in ihm stecken. Lange Bälle verarbeitet er technisch sauber, er hat einen starken Abschluss per Kopf und mit beiden Füßen.

Kalajdzic ist zudem ein Führungsspieler, der vorangehen und das Heft des Handelns in die eigene Hand nehmen will.

Zwölf seiner 22 Bundesligatore erzielte Kalajdzic per Kopf

Genau diese Eigenschaften sucht der FC Bayern. Trainer Julian Nagelsmann will für die Zeit nach Robert Lewandowski einen kopfballstarken Angreifer, der stark in der Luft ist und Flanken verwerten kann.

Wer passt da besser als der Zwei-Meter-Riese, der zwölf seiner 22 Bundesliga-Treffer per Kopf erzielte? Pluspunkte also für den Noch-Stuttgarter.

Das sind die wichtigsten Punkte für Kalajdzic

Der Angreifer möchte sich in der Mannschaft wohlfühlen, sich schnell integrieren und spüren, dass der Trainer voll hinter ihm steht. Kalajdzic will sein großes Potenzial weiter entfalten und sich beim Thema Effizienz weiter verbessern. Sollte ihm das gelingen, kann er in einigen Jahren zu den stärksten Spielern auf seiner Position gehören.