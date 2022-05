Basketball: EM-Generalprobe findet in München statt

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bestreitet ihre Generalprobe für die Heim-EM am 28. August in München.

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bestreitet ihre Generalprobe für die Heim-EM (1. bis 18. September) in München. Am 28. August (15.00 Uhr) soll im Audi Dome, Heimstätte von Bundesligist Bayern München, das zweite Spiel in der zweiten Gruppenphase der WM-Qualifikation stattfinden. Das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Dienstag bekannt.

"Jedes Spiel in den Fenstern ist wichtig im Hinblick auf die Qualifikation zum World Cup, die natürlich unser Ziel ist. In diesem Spiel in München wird es aber auch wichtig für uns sein, ein Momentum für den Start der EuroBasket in Köln zu bekommen", sagte Bundestrainer Gordon Herbert. "Erst einmal" müsse man aber "natürlich den Sprung in die nächste Runde" schaffen.