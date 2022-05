Niko Kovac zurück in der Bundesliga - Ex-Bayern-Trainer übernimmt VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg findet einen Nachfolger für Florian Kohfeldt. Niko Kovac soll die Niedersachsen zurück in die Erfolgsspur führen.

Niko Kovac ist zurück in der Bundesliga! Der 50-Jährige wird neuer Trainer beim VfL Wolfsburg. Das gaben die Niedersachsen am Dienstagvormittag bekannt. Kovac unterschreibt einen Vertrag bis 2025 in der Autostadt.