Diamond League: Jacobs sagt Teilnahme in Eugene ab

Olympiasieger Lamont Marcell Jacobs hat seine Teilnahme am Diamond-League-Meeting in Eugene (28. Mai) abgesagt. Wie der italienische Leichtathletik-Verband am Dienstag mitteilte, zog sich der Sprinter bei seinem Sieg im 100-m-Rennen am vergangenen Mittwoch in Savona eine Zerrung eines nicht näher bezeichneten Muskels zu. Die Verletzungspause soll zehn Tage dauern.