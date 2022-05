NHL: Colorado baut ohne Sturm Führung aus

Die Colorado Avalanche haben einen großen Schritt in Richtung Play-off-Halbfinale gemacht.

Die Colorado Avalanche haben erneut ohne den deutschen Eishockey-Profi Nico Sturm in der nordamerikanischen Profiliga NHL einen großen Schritt in Richtung Play-off-Halbfinale gemacht.

In Spiel vier gewann Colorado mit 6:3 bei den St. Louis Blues und baute damit seine Führung in der Best-of-seven-Serie auf 3:1 aus. Sturm gehörte wie schon im dritten Viertelfinal-Duell nicht zum Kader der Avalanche, die am Mittwoch auf eigenem Eis ihren ersten Matchball haben.