NBA: Theis und Celtics schaffen erneuten Ausgleich

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Daniel Theis und die Boston Celtics dürfen in der nordamerikanischen Profiliga NBA weiter vom Einzug ins Finale träumen. Der Rekordmeister glich im Halbfinale gegen Miami Heat durch einen deutlichen 102:82-Heimerfolg im vierten Spiel erneut aus. Das fünfte Duell der Best-of-seven-Serie findet am Mittwoch in Miami statt.