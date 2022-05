David Schumacher über Vater Ralf: „Hat mir alles mitgegeben“

DTM-Neuling David Schumacher hat in seiner bisherigen Rennfahrerkarriere stark von den Erfahrungen seines Vaters Ralf profitiert. „Er hat mir alles mitgegeben“, sagte der 20-Jährige im „AvD Motor & Sport Magazin“ bei Sport1 über den früheren Formel-1-Piloten: „Meistens hat er genörgelt, dass ich irgendetwas falsch gemacht habe, was ich gar nicht beeinflussen kann. Aber klar, Papa hilft mir immer weiter.“

Die DTM soll möglichst nur eine Zwischenstufe sein. Denn es sei grundsätzlich "schon immer das Ziel" gewesen, "in Richtung Formel 1 zu gehen. Jetzt ist aber erst mal die DTM das Thema, auf das ich mich konzentriere", so Schumacher: "Da möchte ich gute Ergebnisse abliefern und was danach kommt, müssen wir schauen ? je nachdem, wie es mit der Sponsorensuche aussieht. Es hängt aber auch davon ab, was noch weiter in der Tourenwagen-Meisterschaft kommt."