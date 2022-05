Bundesliga, Relegation: "Das hat niemand verdient" - HSV nach Pleite gegen Hertha am Boden

Der Hamburger SV verliert das Relegations-Rückspiel gegen Hertha BSC und verpasst den Aufstieg in die Bundesliga. Bei allen Verantwortlichen herrscht nach dem Abpfiff Frust und Enttäuschung.

Der Hamburger SV bleibt in der 2. Bundesliga.

Trainer Tim Walter wollte nach der Partie bei Sky nichts zum Spiel sagen: „Wenn man so hart arbeitet und dann so einen bitteren Moment erlebt, tut das einfach weh. Keiner hat das verdient und ich bin stolz auf alle Beteiligten, die Truppe, den Verein, meine Mitstreiter.“ Er persönlich sei „furchtbar enttäuscht.“

Walter hat „keinen Bock“ auf Analyse

Auf die Frage von Sky -Reporter Stefan Hempel, was er denn mitnehme aus der Relegation und der Saison, antworte Walter: „Heute gar nichts mehr. Heute ist nur das, was ich gesagt habe. Heute ist nur Stolz.“

HSV-Kapitän: „Das tut weh“

Sein Trainerkollege Felix Magath trauerte trotz des eigentlich positiven Ergebnisses für seinen aktuellen Klub mit seinem ehemaligen Verein mit: „Ich freue mich. Aber auf der anderen Seite ist auch ein schweres Herz dabei, dass ich mitgeholfen, den HSV nächstes Jahr nicht in der 1. Liga zu sehen.“

Hamburgs Kapitän Sebastian Schonlau konnte es nach dem Spiel noch nicht so ganz begreifen: „Wenn du so ein Ding verlierst, dann tut das weh. Wir haben uns das alles anders vorgestellt. Wir haben nicht das geschafft, was wir schaffen wollten.“