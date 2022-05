Anzeige

Premier League: Was bedeutet mdcr auf Guardiolas Shirts? Guardiola trägt mysteriöse Abkürzung

Pep nach Platzsturm: "Hoffe, sie werden bestraft!"

Pep Guardiola treibt Manchester City in einem spannenden Meisterschaftsfinale zum Titel. Dabei trägt er ein Shirt mit der Abkürzung mdcr auf dem Rücken. SPORT1 erklärt die Bedeutung.

Es scheint, als ob Pep Guardiola eine starke Identifikation mit der Stadt Manchester aufgebaut hätte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Zumindest sieht man ihn immer wieder mit Shirts und Pullovern, die auf der Rückseite die vier Buchstaben „mdcr“ tragen. So zu sehen auch beim Meisterthriller am letzten Spieltag. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Nach einem 0:2-Rückstand gegen Aston Villa drehte sein Team - angeführt von Doppelpacker Ilkay Gündogan - innerhalb weniger Minuten das Match zum 3:2 und sicherte sich so im Fernduell mit dem FC Liverpool den achten Meistertitel der Vereinsgeschichte. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Ein verrücktes Meisterrennen hatte sein Ende gefunden - und fand so einen direkten Bezug zu der Abkürzung mdcr. Die steht nämlich für „Madchester“ (mad = verrückt) und bezeichnet das Manchester in den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts. Damals wurde der Begriff aufgrund des - oftmals verrückten - musikalischen Treibens in der Stadt geprägt.

Oasis und Co. prägen Madchester

Zu dieser Zeit eroberten Bands wie Stone Roses, Happy Mondays und Inspiral Carpets die Musikwelt und sie alle kamen aus Manchester. Von dieser Madchester-Zeit wurde auch Oasis inspiriert. Diese Band sollte nicht nur das Gesicht der britischen Musik für immer verändern, sondern bildete auch endlich den passenden Gegenpart zu den Beatles aus dem verhassten Liverpool. Nun hatte auch Manchester seine Weltband.

Der Kult um diese Bands wurde jedoch nicht nur durch die Musik allein aufgebaut. Auch die heruntergekommenen Gebäude und Lagerhäuser, in denen zahlreiche Konzerte in dieser Zeit stattfanden, prägten diese „verrückte“ Zeit in der Stadt.

Seitdem Puma Ausrüster von Manchester City ist, findet die Stadtgeschichte immer wieder Einzug in die neuesten Kollektionen. So waren in der letzten Saison die Heimtrikots von Mosaiken in Manchester inspiriert. Das Auswärtstrikot bildete die berühmten Castlefield Locks ab.