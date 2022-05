Eishockey-WM 2022: Deutschland - Schweiz live im TV, Stream bei SPORT1

Die deutsche Nationalmannschaft hat das Etappenziel Viertelfinale bei der WM erreichet. Gegen die Schweiz ist nun sogar der historische Gruppensieg in Reichweite.

Noch nie startete eine deutsche Eishockey-Nationalmannschaft als Gruppensieger in eine WM-K.o.-Runde. Bei den globalen Titelkämpfen in Finnland könnte es nun aber zu diesem historischen Erfolg kommen. (NEWS: Alles Wichtige zur Eishockey-WM)

In einem echten Endspiel geht es gegen die Schweiz um Platz eins in der Gruppe A. (WM 2022: Deutschland - Schweiz, ab 11.15 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Stream)

Bei einem Sieg nach regulärer Spielzeit gegen die Eidgenossen wäre das Team von Bundestrainer Toni Söderholm punktgleich mit unseren Nachbarn und hätte den direkten Vergleich somit gewonnen. Da Kanada am Vortag gegen Dänemark 2:3 verloren hat, kann der Rekordweltmeister nicht mehr in den Kampf um die Gruppenspitze eingreifen. (DATEN: Spielplan der Eishockey-WM)

Genug Motivation für diesen historischen Coup sollte im deutschen Team vorhanden sein. Zum einen hat man im vergangenen Jahr bei der WM in Riga bereits gegen die Schweiz in einem Entscheidungsspiel triumphiert. Damals im Viertelfinale setzte sich Deutschland mit 3:2 nach Verlängerung durch.

Zum anderen haben die DEB-Cracks mit fünf Siegen in Serie schon eine Bestmarke aufgestellt. Noch nie zuvor ging eine deutsche Auswahl bei einer Weltmeisterschaft fünfmal in Folge als Sieger vom Eis.

Eishockey WM: Entgeht Deutschland den schweren Brocken vorerst?

„Unter die ersten zwei zu kommen, wäre natürlich richtig gut“, erklärte auch Nachrücker Lukas Reichel, der gegen Italien bei seinem ersten WM-Einsatz in der altehrwürdigen „Helsingin Jäähalli“ gleich mit einem Tor (26.) und zwei Vorlagen überzeugte.

Dann würde Deutschland Kalibern wie Olympiasieger Finnland, das sich am Freitag als erstes Team vorzeitig für die K.o-Runde qualifiziert hatte, und wahrscheinlich auch dem elfmaligen Weltmeister Schweden zunächst aus dem Weg gehen und auch für eine weitere Partie voraussichtlich am Spielort in Helsinki bleiben können. (VIDEO: Alle Highlights der Eishockey-WM)