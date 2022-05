Leichtathletik: Alica Schmidt läuft allen davon

Am Sonntagabend gab Alica Schmidt die erste Visitenkarte der Saison ab - und die hatte es gleich in sich. Beim Leichtathletik-Meeting im italienischen Grosseto lief sie über ihre Paradedisziplin 400m in 52,32 Sekunden zum Sieg.

Damit verpasste sie ihre persönliche Bestzeit gerade einmal um elf Hundertstel. Bei der deutschen Meisterschaft 2020 in Braunschweig absolvierte sie die Stadionrunde in 52,21 Sekunden.

Nachdem die Läuferin des SCC Berlin in den letzten Wochen aufgrund ihres Treffens mit Neymar in Berlin und ihrer angekündigten Teilnahme an der Quiz-Show „Wer weiß denn sowas?“ in den Medien erschienen war, ist sie nun wieder auf dem sportlichen Parkett angekommen.