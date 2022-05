MLB: Rassismus oder dummer Witz? Eklat zwischen Yankees und White Sox

In der Drei-Spiele-Serie der Chicago White Sox bei den New York Yankees mussten die Gäste am Samstag im ersten Spiel eine 5:7-Niederlage hinnehmen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der MLB)

Das Team aus der Bronx festigte damit seinen Spitzenplatz in der American League, während Chicago in der Central Division weiter auf Rang zwei liegt - klar hinter Max Kepler und seinen Minnesota Twins.

Dieser Umstand interessierte nach dem Spiel aber niemanden. Vielmehr wurde eine Rauferei zwischen beiden Teams auf dem Feld im fünften Inning zum Gesprächsthema. Auslöser des Ganzen war ein Wortgefecht zwischen Sox-Catcher Yasmani Grandal und New Yorks Third Baseman Josh Donaldson, der zum Schlag antreten wollte.

Anspielung auf Jackie Robinson

Donaldson gibt Spruch zu, aber...

Donaldson gab nach dem Spiel auch zu, seinen Gegenspieler als „Jackie“ bezeichnet zu haben. Allerdings habe er dies, laut eigener Aussage, als einen Insider-Witz zwischen den beiden angesehen. Er habe dies als Anspielung auf ein Anderson-Interview in der Sports Illustrated aus dem Jahr 2019 gemeint, erklärte er. Der Chicago-Shortstop hatte sich in diesem selbst als „der Jackie Robinson von heute“ bezeichnet.

Donaldson hofft nun auf ein Treffen mit Anderson, um die Sache aus der Welt zu schaffen. „Was ich damit sagen will, ist, dass ich mit keinem Begriff versuche, rassistisch zu sein. Offensichtlich empfand er es als respektlos. Und wenn er das getan hat, entschuldige ich mich. Das ist nicht das, was ich in irgendeiner Weise zu tun versucht habe", sagte er nach dem Spiel.