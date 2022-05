Ligue 1: Mbappe weist Vertrags-Gerüchte zurück: "Ich bleibe Fußballer"

Kylian Mbappe hat Berichten widersprochen, wonach er in seinem neuen Vertrag bei Paris St. Germain ein Mitspracherecht zusichern ließ. Auch Klubboss Nasser Al-Khelaifi äußert sich.

„Ich bleibe Fußballer und ein Mitglied der Mannschaft. Über diese Rolle werde ich nicht hinausgehen“, sagte der Stürmerstar am Montag.

Er führte weiter aus: „Es gibt einen sportlichen Kontext, auch einen privaten. Ich bin Franzose und Frankreich ist das Land, in dem ich leben möchte, in dem ich alt werden werden möchte. Es gibt diese sentimentale Seite und auch das Projekt hat sich geändert, der Verein will vieles ändern.“