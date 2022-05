Anzeige

The International 11 in Singapur: Erste Infos & Bilder zur Dota 2 WM 2022 The International 11 in Singapur

Niklas Walkerling

Das wichtigste Event des Dota 2 Kalenders hat einen Austragungsort bekommen: Singapur wird im Oktober Gastgeber des lukrativsten eSports-Events werden - alle Infos und erste Bilder.

Nach vielen Spekulationen hat Valve nun bestätigt, dass The International 11 in Singapur stattfinden soll. Dort wartet auf die besten Team der Welt „The Aegis of Champions“ - die Trophäe in Form einer Meisterschale, in der sich der neue Weltmeister verewigen darf.

Singapur feiert: The International 2022 kommt nach Südostasien

In seiner 11-jährigen Geschichte hat das The International noch nie in Südostasien haltgemacht. Der Stadtstaat Singapur ist für seine Sauberkeit bekannt und gilt als „grünste“ Metropole der Welt. Im Oktober 2022 soll er aber vor allem durch die Dota 2 Weltmeisterschaft von sich reden machen. Austragungsort des prestigeträchtigsten eSport-Spektakels des Jahres wird das Indoor Stadium sein. Bei maximaler Auslastung sind bis zu 12.000 Zuschauer möglich.

Das The International 11, kurz auch TI11 genannt, bildet wie immer den Abschluss des alljährlichen Dota Pro Circuits (DPC). In diesem Jahr endet die Saison mit der Tour 3 und dem anschließenden Major in Arlington, Texas, am 14. August. Wer danach die meisten DPC-Punkte über die Saison hinweg sammeln konnte, qualifiziert sich für die WM. Insgesamt 18 Teams kämpfen im Anschluss in einem zweiwöchigen Event um die höchste Ehre im Dota 2 eSports und vermutlich auch wieder um das höchste Preisgeld der Geschichte.

Auf Twitter befeuert Entwickler Valve das Event schon jetzt durch einige Sehenswürdigkeiten des Landes, wie beispielsweise dem Marina Bay Sands Hotel.