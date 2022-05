Anzeige

BVB: Marcel Schmelzer spricht über seine Zukunftspläne nach dem Karriere-Ende So geht Schmelzer sein neues Leben an

17 Jahre lang war Marcel Schmelzer Teil der BVB-Familie - nun beendet der Vorzeigeprofi von Borussia Dortmund seine Karriere. Für die Zeit danach hat er sich erste Gedanken gemacht, wie er SPORT1 berichtet.

Mit dem Double-Gewinn im Jahr 2012 hat er sich in der Klub-Historie von Borussia Dortmund verewigt, nun hat er seine Karriere endgültig beendet.

Doch wie sehen die Zukunftspläne von Marcel Schmelzer aus?

Schmelzer: „Werde mich komplett zurückziehen“

So richtig festlegen will sich der 34-Jährige noch nicht, wie er in der neuesten Podcast-Ausgabe von „Die Dortmund-Woche“ dem SPORT1-Reporter Patrick Berger und Oliver Müller verrät. „Wie es für mich weitergeht, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich werde mich jetzt erstmal komplett zurückziehen, ein bisschen reisen, den Kopf und Geist entspannen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Im Gespräch mit Berger und Müller erzählt er außerdem, dass die vergangenen zwei Jahre „vor allem für den Kopf anstrengend waren“. Auch deswegen nehme erst sich erst einmal die Zeit, um „komplett runterzufahren und dann werde ich ab dem neuen Jahr anfangen zu überlegen wo es dann für mich hingeht“. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Trainerjob dank ehemaligen Teamkollegen?

Schmelzer hat bei seinem alten BVB-Teamkollegen Nuri Sahin hospitiert, der Ex-Dortmunder trainiert seit Oktober 2021 den türkischen Verein Antalyaspor - sehr erfolgreich.

Wäre ein Trainerjob etwas für den gebürtigen Magdeburger, vielleicht sogar irgendwann beim BVB? „Ich werde mir jetzt in den nächsten sechs Monaten Gedanken machen, wo es dann für mich hingeht. Klar, ich könnte mir mehrere Sachen vorstellen, aber ich will mir Zeit dafür nehmen und schauen, was in mir steckt und wofür ich auch die Kraft habe 100% zu geben.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Ein Sache ist jedoch sicher: „Schmelle“ bekommt, zusammen mit seinem ehemaligen Teamkollegen Lukasz Piszczek, ein Abschiedsspiel.

Gemeinsam mit alten Weggefährten wird er dann ein letztes Mal für den BVB auf den Rasen laufen.

Im Podcast „Die Dortmund-Woche“ sprechen SPORT1 Chefreporter Patrick Berger und SPORT1 Reporter Oliver Müller über die aktuellen Themen bei Borussia Dortmund. Folge 29 steht ganz im Zeichen der Abschiede von Michael Zorc und Marcel Schmelzer. Die Vereinslegenden kommen im Podcast selbst zu Wort. Außerdem: In dieser Woche kommt es zum Krisen-Gipfel am Rheinlanddamm – die BVB-Bosse treffen sich mit Marco Rose. Um was es bei diesem Termin geht, hört ihr in einer neuen Folge. Der SPORT1-Podcast „Die Dortmund-Woche“ ist immer dienstags auf podcast.sport1.de , in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar.