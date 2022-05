Premier League: Totale Eskalation bei Jesse Marschs Leeds United nach Abstiegs-Drama

Der in Leipzig glücklose Jesse Marsch wird bei Leeds United in der Premier League zum Retter. Nach dem Klassenerhalt brechen vor allem beim Brasilianer Raphina alle Dämme.

Rettung vor dem Abstieg

Der Mittelfeldspieler erzielte in der Nachspielzeit sogar den 2:1-Siegtreffer für Leeds United und sorgte bei den mitgereisten Auswärtsfans und Mitspielern wie Raphinha einen Überschwang an Glücksgefühlen. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

In der kommenden Saison darf er daran arbeiten, dass Leeds nicht nochmal in dieselbe Not gerät. „Wir glauben, dass Jesse der Mann ist, der diesen Klub nach vorn bringen kann“, schrieb Klubbesitzer Andrea Radrizzani in einem Statement.