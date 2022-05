Eintracht Frankfurt startet am 27. Juni in die Vorbereitung - Trainingslager in Österreich

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt wird am 27. Juni in die Vorbereitung auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga starten.

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt wird am 27. Juni in die Vorbereitung auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga starten. Die Nationalspieler stoßen exakt eine Woche später dazu, dies teilte der Verein am Montag mit.

Testen wird die Eintracht unter anderem am 9. Juli gegen Oliver Glasners Ex-Klub Linzer ASK, das erste Pflichtspiel steht am Wochenende 29. Juli bis 1. August mit dem Auftakt im DFB-Pokal an.