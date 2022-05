Ralf Rangnick nominiert 14 Bundesligaspieler

Der neue Teamchef Ralf Rangnick beruft 14 Bundesliga-Profis in sein erstes Aufgebot der österreichischen Nationalmannschaft.

Rangnick, der nebenher Berater von Manchester United bleiben wird, muss bei den Nations-League-Spielen in Kroatien, wo er am 3. Juni sein Debüt geben wird, und in Dänemark sowie gegen Frankreich aber auf den verletzten Europa-League-Sieger Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt/Oberschenkelprobleme) verzichten.