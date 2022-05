Anzeige

R6S-Champion! DarkZero schlägt Astralis im Six Charlotte Major Finale 2022 DarkZero ist R6S-Major-Champion

In einem äußerst spannenden Finale besiegt DarkZero Esports Astralis mit 3:2 und krönt sich zum Major-Sieger. © Ubisoft/Kirill Vision

Florian Merz

Am gestrigen Sonntag krönte sich DarkZero Esports in Charlotte zum besten Team in Rainbow Six Siege. Das Major-Endspiel musste über die gesamte Distanz von fünf Maps gespielt werden.

Es war ein steiniger Weg ins Finale und auch in diesem musste DarkZero Esports über die volle Distanz gehen. Der frisch gebackene Major-Champion hatte alle Hände voll zu tun, um am Ende in Charlotte den Sieg davonzutragen.

Im gesamten Turnierverlauf verlor das Team lediglich ein Gruppenspiel gegen w7m eSports, wenn auch mit einem äußerst knappen Endergebnis, und musste trotzdem in jeder Runde alle angesetzten Maps absolvieren.

Anzeige

Zwischen Hammer und Ambos - Astralis im Finale

DarkZero zählt zu den profiliertesten Teams in der Welt von Rainbow Six Siege, weshalb eine Finalteilnahme nicht überraschend kommt. Bereits 2020 konnte die Organisation das North America Major für sich entscheiden und beim Six Invitational 2022 einen respektablen siebten/achten Platz belegen. Finalgegner Astralis wiederum galt für viele als die Überraschung. Auf dem Konto der hauptsächlich für ihr Counter-Strike-Roster bekannten eSports-Organisation stand bislang lediglich ein großer Erfolg, als die NAL - Season 2022 - Stage 1 gewonnen werden konnte.

Die Leistung im Finale zeigte jedoch, dass auch in Zukunft mit den Spielern der dänischen eSports-Organisation zu rechnen ist - sollten diese das Niveau entsprechend halten können.

Tatsächlich gelang es dem vermeintlichen Underdog bereits die erste Map, „Villa“, für sich zu entscheiden. Im Anschluss kam DarkZero eindrucksvoll zurück und gewann „Club House“ mit 7:3 sowie „Border“ mit 7:4 souverän. Ganz wollte sich Astralis dann aber doch nicht geschlagen geben und verkaufte sich auf „Oregon“ extrem teuer und zwang dem späteren Champion das alles entscheidende fünfte Match auf „Bank“ auf. In diesem machte DarkZero kurzen Prozess und sicherte sich mit dem finalen Endstand von 7:4 den Major-Sieg sowie ein Preisgeld von insgesamt 200.000 US-Dollar sowie 375 Punkte für die Weltmeisterschaft.