Darts: World Senior Masters 2022 mit Phil Taylor, John Part und Paul Lim LIVE im TV und Stream

Bei der World Senior Darts Tour steht das zweite große Turnier an. Mit dabei ist die Legende Phil „The Power“ Taylor. SPORT1 zeigt das Event LIVE im Free-TV und als Livestream.

Vom 27. bis 29. Mai wird das World Senior Masters 2022 im Lakeside Country Club in Frimley Green ausgetragen. (Alle Spiele LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Stream)

Erst in diesem Jahr wurde die World Senior Darts Tour ins Leben gerufen und ist für Spieler gedacht, die keine Tourcard der PDC haben und über 50 Jahre sind.

16 der 20 Teilnehmer haben vom Veranstalter eine Wildcard bekommen. Über ein Qualifikationsturnier haben sich David Cameron und Wayne Jones einen Startplatz gesichert. Richie Howson hat sich zudem über die Order of Merit für das Turnier qualifiziert, der letzte Startplatz ging in einem Publikumsvoting an Paul Lim.