SPORT1 startet umfassende Kooperation mit meinsportpodcast.de

Ismaning, 23. Mai 2022 – SPORT1 und meinsportpodcast.de (MSP) bespielen ab sofort gemeinsam die Welt der Sportpodcasts: Deutschlands führende 360°-Sportplattform und die größte deutsche Sportpodcast-Plattform gehen eine umfangreiche Kooperation ein. Im Zuge dessen werden alle 14 SPORT1 Podcasts auf meinsportpodcast.de integriert und auch von MSP mitvermarktet. Darüber hinaus sind ausgewählte Podcasts von MSP ab sofort auch auf SPORT1.de und in der SPORT1 App abrufbar, darunter Formate zu den Themen Formel 1, Football und Wintersport. Alle Hörer der SPORT1 Podcasts können sich auch auf einen neuen Podcast-Bereich auf SPORT1.de und in der SPORT1 App mit einem neuen Player für noch mehr Hörgenuss freuen.

Thomas Wischnewski, Geschäftsführer von MEDIA ON WORK: „Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit SPORT1. Wie Pit Gottschalk immer gern sagt: meinsportpodcast.de ist ein Love Brand! Und diese Liebe spürt man auch in der Zusammenarbeit auf beiden Seiten. Neben der Vermarktung der SPORT1 Podcasts, wodurch wir unsere Position als Deutschlands größter Sport-Audio-Vermarkter weiter ausbauen, werden wir auch auf der Content-Ebene eng zusammenarbeiten und gemeinsame Podcast-Formate entwickeln. Für die Realisierung unserer Kooperation ist die Implementierung unseres eigenen Podcast-Players auf der SPORT1 Website ein wesentlicher Bestandteil. Dadurch bieten wir nicht nur den Hörern einen enormen Vorteil, sondern erhöhen weiter unsere Reichweite und somit das Vermarktungspotential über unseren Adserver.“

Um das Thema Fußball in all seinen Facetten geht es unter anderem in den Podcasts „Lieber Fußball“ von SPORT1 Kolumnist Tobias Holtkamp, „Flutlicht an. Im Gespräch mit der Wortpiratin“ von Journalistin und Autorin Mara Pfeiffer sowie „Fever Pit‘ch“ von SPORT1 Chefredakteur Pit Gottschalk und Malte Asmus, Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Zudem gehören zur SPORT1 Podcast-Familie der BVB-Podcast „Die Dortmund-Woche“ von Patrick Berger und Oliver Müller, der Podcast „Die Bayern-Woche“ sowie der Fußballtrainer-Podcast „Leadertalk“ mit Mounir Zitouni.