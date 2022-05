Kylian Mbappé bedankt sich bei Real Madrid nach PSG-Verlängerung

Kylian Mbappé bleibt bei Paris Saint-Germain, wechselt nicht zu Real Madrid. Dennoch bedankt er sich in einem offenen Brief bei den Königlichen.

Dass ihm das Interesse von Real dennoch etwas bedeutet, hat der 23-Jährige nun in einem offenen Brief verraten. (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)

„Ich möchte auch Real Madrid und seinem Präsidenten Florentino Perez aufrichtig danken. Ich erkenne das Glück und das Privileg an, von einer so großartigen Institution gewollt zu sein“, schrieb Mbappé in einem Text, den er über verschiedene Social-Media-Kanäle veröffentlichte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)

Er sei „sehr glücklich, dass ich mich in Frankreich weiterentwickeln kann, dem Land, in dem ich geboren wurde, in dem ich aufwuchs und mich selbst verwirklichen konnte. Schon in jungen Jahren habe ich versucht, mich von Herausforderung zu Herausforderung zu hangeln.“