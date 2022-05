Kylian Mbappé ist nur der Anfang eines PSG-Bebens

Kylian Mbappé entscheidet sich für einen Verbleib bei PSG und lässt damit ganz Frankreich jubeln. Bei dem französischen Hauptstadtklub stehen nun wohl richtungsweisende Entscheidungen an.

Endlich wissen wir Bescheid: Auch in der kommenden Spielzeit wird Kylian Mbappé für Paris Saint Germain auf Torejagd gehen.

Dass er seinen Vertrag nicht um ein oder zwei Jahre, sondern gleich um drei weitere Jahre verlängert hat, spricht eindeutig für seinen Willen, auch in seiner Heimat zumindest mittelfristig weiter Geschichte schreiben zu wollen.

Real Madrid spielt für ihn keine Rolle. In Paris wird er nun zum bestbezahlten Fußball-Spieler aller Zeiten.

Er ist auch - zumindest gefühlt - der allererste Spieler, der Real Madrid einen Korb gibt, bzw. zum dritten Mal nach 2015, als er sich lieber für das Jugendzentrum des AS Monaco entschied, sowie 2017, als er lieber zu PSG wechselte.

„Es ist eine super Nachricht für PSG, aber auch die League 1″

Im letzten Sommer wollte der in Bondy (ein Pariser Vorort) geborene Franzose mit aller Macht bei den Königlichen seine Laufbahn fortsetzen, aber seine Bosse aus Doha entschieden, das 180-Millionen-Angebot aus der spanischen Hauptstadt abzulehnen und das, obwohl „KMB“ nur noch ein Jahr Vertrag hatte.

„Schön erst mal, dass dieses Kapitel zu Ende geht. Es hat eh viel zu lang gedauert und mit dieser Entscheidung hätte man vor wenigen Tagen kaum gerechnet. Aber wie er und seine Familie bis zum Schluss die ganze Fußball-Welt in Atem halten konnten, ist einzigartig.“

Bei PSG stehen wohl richtungsweisende Entscheidungen an

Mischte sich Präsident Macron in Mbappé-Poker ein?

In den kommenden Tagen kann es sehr schnell gehen. Sport-Direktor Leonardo wurde am Wochenende bereits entlassen , wenngleich die offizielle Bestätigung noch fehlt.

In den letzten Wochen kam das Gerücht auf, dass sich sogar Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron in den Mbappé-Poker eingemischt hat, bzw. dass er Mbappé zusammen mit PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi von einem Verbleib überzeugen konnte.

Ein Anreiz war auch die Aussicht, dass Mbappé bei als Pariser Spieler 2024 bei Olympia ebendort auflaufen könne, was immer sein großer Traum war. Damit wird dessen Sommer in zwei Jahren, dazu mit der Endrunde der Europameisterschaft in Deutschland, mehr als voll sein. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)