NAVI im Major bezwungen! FaZe Clan ist neuer CSGO-Weltmeister

In einer äußerst spannenden Partie bezwang der FaZe Clan die Konkurrenz von NAVI und sicherte sich den Sieg im großen Major-Finale. Für Profi karrigan geht ein Traum in Erfüllung.

Tränen, Jubel und Konfetti – der FaZe Clan ist endlich am Ziel angekommen! In einem hochklassigen Match mit dem amtierenden Weltmeister Natus Vincere konnte FaZe am Ende die Nervenschlacht für sich entscheiden und nach einem bärenstarken Auftritt im Anschluss den Henkelpott in den Himmel recken. Besonders für Finn “karrigan” Andersen dürfte es ein fulminantes Finale gewesen sein, da dieser nach einer scheinbar nie enden wollenden Durststrecke nun endlich seinen Major-Titel feiern durfte. Ähnlich erging es NAVIs Oleksandr „s1mple“ Kostyliw beim Major zuvor, der bis zum damaligen Zeitpunkt alles bis auf den WM-Titel gewann.