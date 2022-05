FC Bayern: Gnabry enttäuscht - -Real Madrid nach Mbappé-Fiasko nun am Drücker?

Serge Gnabry kann sich einen Abschied vom FC Bayern vorstellen. Geht Real Madrid nach der überraschenden Absage von Kylian Mbappé bei dem deutschen Nationalspieler in die Offensive?

Was für eine Wende im Tauziehen um Kylian Mbappé!

Statt eines Wechsels zu Real Madrid hat sich der französische Superstar für einen Vertragsverlängerung bei Paris Saint-Germain entschieden – und die Königlichen um Präsident Florentin Pérez in eine Schockstarre versetzt.

Auch, weil Gareth Bale und Isco den Verein verlassen, Luka Jovic und Mariano Díaz nach Möglichkeit ebenfalls gehen sollen und das Vertrauen in den bislang auf ganzer Linie gefloppten Hazard nicht besonders groß ist. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Bayern-Abschied für Gnabry mittlerweile vorstellbar

Ein Name, den die Kaderplaner der Königlichen schon länger auf ihrer Liste haben: Serge Gnabry.