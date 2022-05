Stefan Effenberg irritiert über Rose-Aus beim BVB, Lob für Pokalsieger RB Leipzig und Eintracht-Helden

"Enttäuschung der Saison!" Brazzo prangert Bayern-Einstellung an

Stefan Effenberg bezieht in seiner SPORT1-Kolumne Stellung zum Trainer-Aus von Marco Rose bei Borussia Dortmund. RB Leipzig und Eintracht Frankfurt begeistern den SPORT1-Experten.

Sie haben es verdient geschafft, es ist etwas Großes für diesen Klub. Was die Leipziger sportlich in diesem Jahr und insbesondere auch im Pokal geleistet haben, war überragend. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Etwas Großes bei Eintracht Frankfurt

Und auch Eintracht Frankfurt begeistert mich noch immer auch Tage nach dem Coup in der Europa League. Ich hoffe, dass auch die Zukunft Großes bringt.

Wie geht es weiter mit Filip Kostic?

Ich glaube, dass die Eintracht-Fans die Spieler überzeugt haben, dass man so weitermachen sollte und diese Erfolgsgeschichte weiterschreiben kann. Und hoffe wirklich, dass dann auch Filip Kostic bleibt.

Apropos Bayern, wo am Ende ja „nur“ die Meisterschaft steht nach dem bitteren Aus in der Champions League.

Das habe ich selbst auch damals bei den Bayern erlebt nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Manchester United (1990, 1:2 in der Nachspielzeit). Wir haben danach jeden Tag hart dafür gearbeitet, um es doch zu schaffen.

Rose-Aus beim BV? Es wäre fatal gewesen ...

Was Borussia Dortmund und die doch überraschende Trennung von Coach Marco Rose angeht: Ich hatte immer gesagt, man müsse beim BVB eher an den Kader ran, ich hatte mich auch immer für Rose ausgesprochen.

Da sieht man mal, was einem manchmal im Fußball so erzählt wird. Also wenn ich das gemacht hätte, dann wäre meine Mutter ziemlich böse auf mich… wenn man etwas äußert, dann glauben es doch die Fans und Mitglieder.